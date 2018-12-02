2018-12-02T16:26:52+03:00
Происшествия

В Перми сгорел частный дом

Пострадавших в пожаре нет
Елена КОНОВА
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Скриншот видео Андрея Соляника из паблика "Пермь Активная"Скриншот видео Андрея Соляника из паблика "Пермь Активная"
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В воскресенье, 2 декабря, в одном из частных домов на улице Карпинского в Индустриальном районе Перми произошел пожар. На место ЧП выехали все оперативные службы.

- В результате инцидента никто не пострадал, пожар ликвидирован, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. – Причины возгорания еще выясняются.

На видео, опубликованном в соцсетях, видно, что от дома идет черный густой дым. Вокруг горящего здания стоят несколько автомобилей «скорой помощи», пожарных.

Ранее мы писали о том, что в ночном пожаре в Усольском районе погибли три человека. Когда пожарные приехали к горящему одноэтажному дому, его полностью охватил огонь, поэтому огнеборцы не могли проникнуть в здание. Когда огонь удалось ликвидировать, на пепелище нашли тела погибших мужчин. Причины пожара выясняются.

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