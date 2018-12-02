В Перми сгорел частный дом
В воскресенье, 2 декабря, в одном из частных домов на улице Карпинского в Индустриальном районе Перми произошел пожар. На место ЧП выехали все оперативные службы.
- В результате инцидента никто не пострадал, пожар ликвидирован, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. – Причины возгорания еще выясняются.
На видео, опубликованном в соцсетях, видно, что от дома идет черный густой дым. Вокруг горящего здания стоят несколько автомобилей «скорой помощи», пожарных.
Ранее мы писали о том, что в ночном пожаре в Усольском районе погибли три человека. Когда пожарные приехали к горящему одноэтажному дому, его полностью охватил огонь, поэтому огнеборцы не могли проникнуть в здание. Когда огонь удалось ликвидировать, на пепелище нашли тела погибших мужчин. Причины пожара выясняются.