В Перми сгорел частный дом

СЕГОДНЯ 16:26 2018-12-02T16:26:52+03:00

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В воскресенье, 2 декабря, в одном из частных домов на улице Карпинского в Индустриальном районе Перми произошел пожар. На место ЧП выехали все оперативные службы.

- В результате инцидента никто не пострадал, пожар ликвидирован, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. – Причины возгорания еще выясняются.

На видео, опубликованном в соцсетях, видно, что от дома идет черный густой дым. Вокруг горящего здания стоят несколько автомобилей «скорой помощи», пожарных.

Ранее мы писали о том, что в ночном пожаре в Усольском районе погибли три человека. Когда пожарные приехали к горящему одноэтажному дому, его полностью охватил огонь, поэтому огнеборцы не могли проникнуть в здание. Когда огонь удалось ликвидировать, на пепелище нашли тела погибших мужчин. Причины пожара выясняются.