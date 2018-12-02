2018-12-02T14:26:47+03:00
Общество

В Прикамье разыскивают 66-летнего пенсионера, который недавно перенес инсульт

Он нуждается в медицинской помощи
Елена КОНОВА
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Фото предоставлено родственниками пропавшего мужчиныФото предоставлено родственниками пропавшего мужчины
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В Пермском крае пропал 66-летний Беклемышев Владимир Григорьевич. Как рассказала его дочь, 19 ноября в 18-10 он уехал из поселка Зюкайка в Верещагино на рейсовом автобусе. С тех пор его никто не видел. Недавно мужчина перенес инсульт, также у него скачет давление, ему нужна медицинская помощь.

Владимир Григорьевич был одет в куртку защитного цвета без капюшона, штаны защитного цвета, черную шапку.

В пресс-службе краевой полиции сообщили, что стражи порядка также проводят все необходимые мероприятия, направленные на поиск пенсионера. Если у вас есть информация о том, где может находиться Владимир Григорьевич, звоните в полицию по телефону 02.

Ранее мы рассказывали о том, что в Пермском крае ищут пропавшего послушника монастыря. Родные Анатолия Конева сказали в полиции, что он с 20 октября перестал выходить на связь.

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