2018-12-02T10:13:31+03:00
Происшествия

В Перми у заправки «Лада Гранта» столкнулась с УАЗом

Водитель легковушки отказался проходить тест на алкоголь
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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1 декабря в Перми произошла авария: у заправки на улице Рязанская легковой автомобиль «Лада Гранта» столкнулся с УАЗом. Как сообщили в пресс-службе краевой полиции, в результате ДТП машины получили механические повреждения.

-34-летний водитель отечественной легковушки отказался проходить тест на алкоголь, - добавили в ведомстве. – Также выяснилось, что он лишен водительских прав.

Ранее мы писали о том, что при столкновении автобуса и автомобиля погиб водитель легковушки. 30 ноября на трассе в Перми у автомобиля Volkswagen Polo заглох двигатель. 59-летний водитель вышел, чтобы выяснить причину. В этот момент по дороге двигался автобус 80-го маршрута, который не заметил стоящий впереди автомобиль и врезался в легковушку. Водитель иномарки попал под колеса автобуса и скончался на месте.

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