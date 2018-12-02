2018-12-02T09:23:07+03:00
Общество

Пропавшая в Перми 15-летняя девочка нашлась

С ней все хорошо
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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В социальных сетях сообщили о том, что около полудня в пятницу, 30 ноября, 15-летняя жительница Перми ушла с уроков из школы и не вернулась домой. Родители заволновались и обратились в полицию.

Как нам рассказали в краевой пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, девочку нашли. С ней все хорошо.

Напомним, в Перми разыскивают 53-летнего мужчину, пропавшего 10 дней назад. Дмитрий Веприковуехал из дома в деревню Ельники Сылвенского поселения Пермского района 10 ноября. И с тех пор его местонахождение неизвестно. В пермском поисковом отряде им. Ирины Бухановой, рассказали о приметах Дмитрия Веприкова: на вид 50 лет, рост 170-175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие, прихрамывает на левую ногу. Был одет в бежевый пуховик, штаны цвета хаки, черную вязаную шапку и черные ботинки.

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