Пропавшая в Перми 15-летняя девочка нашлась

СЕГОДНЯ 09:23 2018-12-02T09:23:07+03:00

С ней все хорошо

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В социальных сетях сообщили о том, что около полудня в пятницу, 30 ноября, 15-летняя жительница Перми ушла с уроков из школы и не вернулась домой. Родители заволновались и обратились в полицию.

Как нам рассказали в краевой пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, девочку нашли. С ней все хорошо.

Напомним, в Перми разыскивают 53-летнего мужчину, пропавшего 10 дней назад. Дмитрий Веприковуехал из дома в деревню Ельники Сылвенского поселения Пермского района 10 ноября. И с тех пор его местонахождение неизвестно. В пермском поисковом отряде им. Ирины Бухановой, рассказали о приметах Дмитрия Веприкова: на вид 50 лет, рост 170-175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие, прихрамывает на левую ногу. Был одет в бежевый пуховик, штаны цвета хаки, черную вязаную шапку и черные ботинки.