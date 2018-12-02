В Прикамье в ночном пожаре погибли три человека
Ночью 1 декабря в селе Романово Березниковского городского округа произошел пожар. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю, загорелся одноэтажный дом по улице Совхозная. Когда пожарные прибыли на место ЧП, дом уже был охвачен огнем, внутрь зайти было невозможно.
- В нескольких метрах от пожара расположена баня и дом соседей, - добавили в пресс-службе ведомства. - Пожарным удалось не допустить распространения огня на соседние строения.
На пепелище огнеборцы нашли тела 64-летнего и 36-летнего мужчины. Личность еще одного погибшего мужчины устанавливаются.
- На месте сейчас работают специалисты испытательной пожарной лаборатории, - рассказали в ведомстве. - Причина пожара устанавливается. По предварительным донным, возгорание могло возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем. Очаг пожара, как установили специалисты, обнаружен в надворных постройках.