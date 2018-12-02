В Прикамье в ночном пожаре погибли три человека

СЕГОДНЯ 09:01 2018-12-02T09:01:53+03:00

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Ночью 1 декабря в селе Романово Березниковского городского округа произошел пожар. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю, загорелся одноэтажный дом по улице Совхозная. Когда пожарные прибыли на место ЧП, дом уже был охвачен огнем, внутрь зайти было невозможно.

- В нескольких метрах от пожара расположена баня и дом соседей, - добавили в пресс-службе ведомства. - Пожарным удалось не допустить распространения огня на соседние строения.

На пепелище огнеборцы нашли тела 64-летнего и 36-летнего мужчины. Личность еще одного погибшего мужчины устанавливаются.

- На месте сейчас работают специалисты испытательной пожарной лаборатории, - рассказали в ведомстве. - Причина пожара устанавливается. По предварительным донным, возгорание могло возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем. Очаг пожара, как установили специалисты, обнаружен в надворных постройках.