2018-12-02T08:49:16+03:00
Происшествия

Пермяка, который напал на приятеля с ножом, задержали полицейские

Пострадавший лежит в больнице
Елена КОНОВА
Поделиться:
Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Орджоникидзевском районе Перми произошла трагедия. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, 51-летний мужчина распивал алкогольные напитки со своим 35-летним знакомым. Во время застолья между ними произошла ссора, и старший знакомый, схватившись за нож, ударил им приятеля.

- Потерпевшего с проникающим ранением грудной клетки увезли в больницу, - сообщили в пресс-службе полиции. - Подозреваемый задержан стражами порядка и водворен в ИВС. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Ранее мы рассказывали о том, что в Прикамье за одну ночь на улицах города ограбили двух женщин. 26-летняя жительница Нытвы сообщила, что в темном дворе ее подкараулил грабитель и выхватил из рук сумку. Через 10 минут в полицию позвонила еще одна жертва. Грабитель забрал у нее сотовый телефон, заставил вынуть из ушей серьги и отдать два золотых обручальных кольца, которые лежали в сумочке.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24