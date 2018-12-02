Пермяка, который напал на приятеля с ножом, задержали полицейские

СЕГОДНЯ 08:45 2018-12-02T08:49:16+03:00

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В Орджоникидзевском районе Перми произошла трагедия. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, 51-летний мужчина распивал алкогольные напитки со своим 35-летним знакомым. Во время застолья между ними произошла ссора, и старший знакомый, схватившись за нож, ударил им приятеля.

- Потерпевшего с проникающим ранением грудной клетки увезли в больницу, - сообщили в пресс-службе полиции. - Подозреваемый задержан стражами порядка и водворен в ИВС. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Ранее мы рассказывали о том, что в Прикамье за одну ночь на улицах города ограбили двух женщин. 26-летняя жительница Нытвы сообщила, что в темном дворе ее подкараулил грабитель и выхватил из рук сумку. Через 10 минут в полицию позвонила еще одна жертва. Грабитель забрал у нее сотовый телефон, заставил вынуть из ушей серьги и отдать два золотых обручальных кольца, которые лежали в сумочке.