Сотрудники Роспотребнадзора нашли в детсадах и школах Прикамья десятки нарушений

СЕГОДНЯ 08:09 2018-12-02T08:22:21+03:00

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Роспотебнадзор рассказал о предварительных итогах года.

- Исследовано 695 проб продовольственного сырья и готовой пищи по физико-химическим, микробиологическим и санитарно-химическим показателям, - сообщили в пресс-службе. - Не соответствовали нормативам 3 пробы готовых блюд (коэффициент калорийности).

По результатам мероприятий, направленных на выявление нарушений требований санитарного законодательства при организации питания в школах, детсадах и ДОУ, составлено 79 протоколов об административном правонарушении. Общий штраф составит 1 миллион 54 тысячи рублей.

- Кроме того, проведены проверки в отношении 5 поставщиков пищевой продукции в образовательные организации, по итогам которых составлено 7 протоколов об административном правонарушении, - добавили в Роспотребнадзоре . - По рассмотренным административным делам наложены штрафы на сумму 49 тысяч рублей.

Также в министерство образования Прикамья направлено письмо по усилению контроля за буфетной продукцией в школах и детсадах.