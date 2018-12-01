В Перми наградили подростков, которые спасли 56-летнего рыбака, провалившегося под лед

СЕГОДНЯ 18:18 2018-12-01T18:18:14+03:00

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На «Пермской ярмарке» состоялось награждение победителей проекта «Пермский характер». Награду вручили школьникам из Лысьвы Алексею Корякину и Кириллу Бродникову, которые спасли 56-летнего мужчину, провалившегося под лед.

2 мая он пытался рыбачить на городском пруду Лысьвы, но провалился под лед. К счастью, терпящего бедствие человека заметили проходившие мимо пруда подростки - семиклассник Алексей Корякин и восьмиклассник Кирилл Бродников. Оба мальчика - спортсмены, юнармейцы. К моменту прибытия спасателей подростки уже вовсю проводили спасательную операцию.

– Соблюдая все правила безопасности при перемещении по льду, ребята ползком, толкая перед собой найденную на берегу самодельную лодку, добрались до потерпевшего, – сообщили в ВВПОД «Юнармия» Пермского края.

Потерпевшего вытащили из воды и передали в руки медиков экстренной службы.