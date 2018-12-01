«Автобус дальше не пойдет»: первые рейсы нового автобуса в Перми укоротили

СЕГОДНЯ 13:27 2018-12-01T13:27:35+03:00

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Как мы уже писали, в субботу, 1 декабря, на маршрут впервые вышел автобус №2. Этот автобусный маршрут должен был соединить станции Пермь-I и Пермь-II и в будущем заменить на этом участке электрички.

Напомним, предполагалось, что от главного железнодорожного вокзала Пермь-II автобус пойдет по улицам Петропавловская, Комсомольский проспект и Монастырская. А в обратном направлении - по улицам Монастырская, Комсомольский проспект и Ленина.

Но первые рейсы автобуса не дошли до конечной остановки. На остановке «Сквер им. Решетникова» водитель по громкой связи объявил: «Автобус дальше не пойдет». И пассажирам пришлось идти до станции Пермь-I пешком.

- Автобус, запущенный в тестовом режиме, временно следует до остановки «Сквер им. Решетникова». В дальнейшем будет решаться вопрос о продлении маршрута, – сообщили в городском департаменте дорог и транспорта.