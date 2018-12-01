В пермском аэропорту появятся белые пассажирские трапы

СЕГОДНЯ 13:01 2018-12-01T13:01:51+03:00

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Для пермского аэропорта закупят два самоходных пассажирских трапа, сообщается на сайте госзакупок. Согласно техническому заданию, трапы нужны для посадки и высадки пассажиров и доступа технического персонала в салон самолета. При этом трапы должны быть новыми – год выпуска не ранее 2018 года.

Среди других требований - максимальная грузоподъемность не менее 5800 килограммов, а верхняя площадка должна выдерживать 1125 килограммов. То есть на ней смогут одновременно стоять 14 человек весом в 80 килограммов. Максимальная скорость движения трапа должна быть не менее 20 километров в час. Указан и цвет контструкции – белый.

На закупку трапов выделено 19 миллионов рублей. Итоги торгов будут подведены 15 января 2019 года. После этого подрядчик должен будет поставить трапы в течение 160 дней с момента заключения сделки.