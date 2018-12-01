Пермь признана одним из самых холодных городов России

СЕГОДНЯ 10:21 2018-12-01T10:23:36+03:00

Холоднее этой осенью было только в Томске

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Сервис путешествий OneTwoTrip составил рейтинг среднедневной температуры воздуха в 50 крупнейших городах России с сентября по ноябрь. По результатам рейтинга, Пермь стала второй в списке самых холодных городов страны.

Холоднее всего этой осенью было в Томске - средняя дневная температура здесь составила всего 4,8 градусов. Далее в списке расположились Пермь и Улан-Уде – у обоих городов средняя температура по 5,3 градуса. На третьей строчке оказалось разместился Кемерово - 5,8 градуса. Четвертую позицию поделили Екатеринбург, Красноярск и Киров - 5,9 градуса.

Самым теплым городом страны по итогам осени стал Сочи, средняя дневная температура здесь составила 19,7 градуса. Второе место в рейтинге жарких городов досталось Севастополю со средним показателем в 17,7 градуса. Замыкает тройку Махачкала - 17,1 градуса.