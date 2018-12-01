В Пермь привезут 16 вагонов китайских замороженных овощей

СЕГОДНЯ 10:03 2018-12-01T10:03:31+03:00

С этой поездки официально откроется движение грузовых поездов из Китая в Европу

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28 ноября из города Фучжоу, находящегося в провинции Цзянси в центральном Китае отправился грузовой состав с первой партией замороженных фруктов и овощей, сообщает РИА-новости. Таким образом началось официальное движение грузовых поездов из Китая в Европу.

16 грузовых вагонов с климат-контролем привезут в Пермь десятки тонн замороженных фруктов и овощей, в их числе, кукуруза, цветная капуста и сладкий перец. Общая сумма продукции составляет 780 тысяч долларов. Ожидается, что поезд доберется до Перми в середине декабря.

В апреле 2016 года провинция Цзянси и Пермский край подписали протокол о намерениях установления побратимских отношений между регионами. А в сентябре 2018 года города Фучжоу и Чусовой стали городами-побратимами. В последние годы в Фучжоу активно наращивают экспорт высококачественной сельхозпродукции.