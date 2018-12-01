Пермяк обманул оборонное предприятие в Миассе на 600 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 09:38 2018-12-01T09:38:02+03:00

Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы

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В мае 2017 года оборонное предприятие, находящееся в городе Миассе Челябинской области, заказало прибор стоимостью более миллиона рублей. Поставить его должна была пермская компания. Договор предусматривал 50-процентную предоплату товара, поэтому покупатель внес около 600 тысяч рублей. Но предприятие не получило ни товара, ни денег. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, по обвинению в мошенничестве был задержан 43-летний ранее не судимый житель Перми.

- Он являлся директором фирмы и, используя свое служебное положение, не исполнил обязательств по договору, а полученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, - рассказали в полиции.

Сейчас пермяк, обвиняемый в мошенничестве, находится под подпиской о невыезде, ущерб предприятию пока не возмещен. Дело направлено в Миасский городской суд. Пермяку грозит до пяти лет лишения свободы.