В Прикамье тяжело ранили 21-летнюю девушку

СЕГОДНЯ 08:01 2018-12-01T08:01:18+03:00

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Завершение рабочей недели 26-летний житель деревни Мечкор Кудымкарского района отмечал вместе со своей 21-летней подругой. Крепко выпив, они поссорились. В пылу ссоры мужчина схватил кухонный нож и ударил им подругу в грудь.

Девушку с проникающим ранением грудной клетки отправили в городскую больницу Кудымкара.

-Подозреваемый задержан полицейскими и водворен в ИВС, - сообщили в пресс-службе МВД по Пермскому краю. - По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Напомним, ранее мы писали о трагедии, которая случилась в селе Ананьино Чернушинского района. Там семейная пара распивали спиртные напитки. Как позже скажут эксперты, оба находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Разгорелась ссора, и 21-летняя девушка схватила нож и нанесла своему мужу множественные удары. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.