2018-11-30T18:24:31+03:00
Происшествия

В Перми лже-перевозчики заработали 26 миллионов, похищая грузы

От деятельности преступной группы мошенников пострадали 10 юридических лиц
Андрей МАТЛИН
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Мошенники выдавали себя за дальнобойщиков.Мошенники выдавали себя за дальнобойщиков.
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Изобретательную преступную схему придумали пермские мошенники. Они имели опыт в сфере транспортной логистики и решили его использовать для быстрого обогащения.

- В сети Интернет они подыскивали на специализированных порталах автоперевозок объявления и предлагали свои услуги по перевозке груза, - объяснили в краевой прокуратуре. - Свой грузовой транспорт они не использовали, поэтому связывались с благонадежной компанией-перевозчиком и договаривались о выполнении заказа. После этого оформляли все необходимые документы. Но затем кто-то из них сопровождал груз и под надуманными предлогами предлагал изменить маршрут. Говорил, что изменился конечный пункт получения товара или что автомашину нужно догрузить в определенном месте. После этого груз перегружался на другую машину и похищался.

Подобной деятельностью мошенники занимались с марта 2016 года по февраль 2017-го.

- Всего от преступной деятельности автомошенников пострадали 10 юридических лиц, причиненный им ущерб составил более 26 миллионов рублей, - сообщили в прокуратуре. – Два участника преступной группы уже были осуждены и отбывают наказание в колонии. Еще одного будут судить в Дзержинском районном суде. Наложен арест на его имущество стоимостью в 5,5 миллионов рублей.

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