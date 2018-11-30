2018-11-30T17:42:03+03:00
Общество

В Прикамье возбудили уголовное дело из-за неисправности лифтов в многоквартирных домах

Их эксплуатировали в аварийном состоянии
Андрей МАТЛИН
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Опять не работает.Опять не работает.
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В июне этого года специализированная организация провела техническое освидетельствование лифтового оборудования многоквартирных домов ТСЖ «Калий» на проспекте Ленина, 24 и проспекте Ленина, 26 в Соликамске.

- По результатам освидетельствования были выявлены неисправности, препятствующие дальнейшей эксплуатации лифтов, - сообщили в краевой прокуратуре. - Между тем, вплоть до сентября лифты использовались для перевозки пассажиров. Индивидуальный предприниматель, оказывающий услуги по техническому обслуживанию и ремонту лифтов ТСЖ «Калий», не принял мер к соблюдению требований о незамедлительной приостановке использования лифтов и их ремонту.

Прокуроры города провели проверку после того, как телекомпания Соль ТВ показала сюжет на эту тему.

- По материалам проверки правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье Уголовного Кодекса о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, - сообщили в прокуратуре. - В настоящее время необходимые ремонтные работы лифтового оборудования проведены, эксплуатация лифтов возобновлена. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

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