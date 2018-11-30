В Перми в ЖК "Боровики" в Дзержинском районе из-за аварии отключили тепло в 14 многоэтажках

СЕГОДНЯ 17:05 2018-11-30T17:14:53+03:00

Ее пообещали устранить до десяти вечера

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Управление МЧС по Пермскому краю сообщило о чрезвычайном происшествии – в Дзержинском районе Перми из-за аварии на теплосетях пришлось отключить тепло во многих многоэтажках.

- 30 ноября поступило сообщение об аварийном отключении теплоснабжения в ЖК Боровики Дзержинского района Перми, - сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю. - В зону отключения попали 14 многоквартирных жилых домов. К месту происшествия направлены силы и средства Пермского городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Пермского края.

Как сообщили коммунальщики, сейчас в микрорайоне в месте прорыва теплотрассы ведутся аварийно-восстановительные работы. Устранить аварию и пустить в дома тепло они пообещали к 22.00 вечера.

Жилой комплекс "Боровики" является крупнейшим в городе, он расположен в микрорайоне "Железнодорожный".