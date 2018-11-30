2018-11-30T16:19:42+03:00
Общество

В центре Перми из-за аварий и гололеда на дорогах скопились пробки

На некоторых участках автомобили ползут со скоростью менее 5 километров в час
Андрей МАТЛИН
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На подъезде к Красавинскому мосту развернуло бензовоз, образовалась пробка. Фото: страница "ЧП ДТП Пермь".На подъезде к Красавинскому мосту развернуло бензовоз, образовалась пробка. Фото: страница "ЧП ДТП Пермь".
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Конец пятничного рабочего дня плюс гололед сделали свое дело – центр Перми, а также некоторые участки на окраинах города покрылись многобальными пробками.

Так, в районе площади Карла Маркса, не вписавшись в поворот, на обочину выскочил автобус 1-го маршрута. Он поворачивал с улицы Белинского в сторону улицы Чернышевского. В результате по улице Белинского на этом участке транспорт движется со скоростью 3 километра в час, пробка скопились и на улице Чернышевского – на том участке, который ведет в сторону Героев Хасана.

На перекрестке улиц Островского и Революции "поцеловались" "Рено" и Хендай".

На улице Чкалова – также ДТП, в том месте, где улицу пересекает улица Куйбышева. В результате возникли заторы на этих двух улицах.

На Комсомольском проспекте аварий нет, но и там поток машин движется еле-еле: со скоростью от 7 до 9 километров в час. Все просто: час пик, а возможно, кто-то уже поехал делать предпраздничные покупки по торговым центрам.

Со скоростью 7 километров в час приходится ехать тем, кто движется по Камскому мосту в центр города. Вероятно, часть транспортного потока переместилась на этот мост с Красавинского моста, где три часа назад из-за ДТП скопилась пробка. Там путь на подъезде к мосту перегородил бензовоз, который развернуло на дороге.

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