1 декабря в Перми запустят новый автобусный маршрут

СЕГОДНЯ 16:14 2018-11-30T16:14:24+03:00

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В субботу, 1 декабря, на маршрут впервые выйдет автобус №2. Автобусный маршрут соединит станции Пермь-I и Пермь-II. Автобус призван в будущем заменить на этом участке электрички.

От главного железнодорожного вокзала Пермь-II автобус пойдет по улицам Петропавловская, Комсомольский проспект и Монастырская. А в обратном направлении - по улицам Монастырская, Комсомольский проспект и Ленина.

На маршруте запланированы следующие остановочные пункты: «Станция Пермь-II», «Улица Локомотивная», «Сквер им. Олега Новоселова», «Улица Плеханова», «Драмтеатр», «Улица Попова», «Улица Советская», «Художественная галерея», «Сквер им. Решетникова», «Станция Пермь-I», «Магазин «Речник».

В направлении Пермь-II на маршруте будут еще две дополнительные остановки: «Улица Борчанинова» и «ЦУМ».

По будням на линии будет работать два автобуса, по выходным дням - один. Пока маршрут будет работать в тестовом режиме. В будущем году количество автобусов увеличится, а расписание движения синхронизируют с расписанием электричек.