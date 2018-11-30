2018-11-30T15:45:31+03:00
Происшествия

В Пермском крае нашли пропавшего 7-летнего мальчика

Он был в гостях
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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В пятницу, 20 ноября, в соцсетях появилась информация о том, что в Добрянке пропал 7-летний мальчик. После уроков он должен был вернуться домой, но не пришел. Через три часа ожидания мама школьника пошла в полицию.

- Мальчик нашелся, с ним все хорошо, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. - Он был в гостях у друга.

Ранее мы писали о том, что в Пермском крае ищут пропавшего послушника Коневского Рождество-Богородичного мужского монастыря Анатолия Конева монастыря. В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю нам рассказали, что 18 ноября родственники Анатолия Сергеевича написали заявление 18 ноября. Они сообщили, что мужчина не выходит на связь с 20 октября. Сам Анатолий Конев из Перми, он ехал домой, повидаться с родными. Тем временем, поисками мужчины занимаются и в Санкт-Петербурге. Однако, у них нет данных, что он выехал за пределы Питера.

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