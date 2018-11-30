2018-11-30T15:16:48+03:00
Происшествия

28-летнего жителя Пермского края осудили за секс с подростком

Он знал, что девушке еще нет 16 лет
Елена КОНОВА
Поделиться:
Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Пермском крае осудили 28-летнего мужчину, который занимался сексом с несовершеннолетней девочкой.

- С июня 2017 года по февраль 2018 года, мужчина, зная о том, что его знакомая, которая приезжала к нему в гости из соседнего района, не достигла шестнадцатилетнего возраста, по обоюдному согласию совершал с ней половые сношения, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

В отношении горе-Ромео возбудили уголовное дело по статье «половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста». Приговором суда виновному назначено наказание в виде 400 часов обязательных работ.

Ранее мы рассказывали о том, что краевой суд Пермского края оставил без изменения приговор Чайковского городского суда в отношении членов банды, которая поставляла в Арабские Эмираты секс-рабынь из Прикамья и соседних регионов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Прикамье возбудили уголовное дело из-за неисправности лифтов в многоквартирных домах
В Перми в ЖК "Боровики" в Дзержинском районе из-за аварии отключили тепло в 14 многоэтажках
В центре Перми из-за аварий и гололеда на дорогах скопились пробки
1 декабря в Перми запустят новый автобусный маршрут
В Пермском крае нашли пропавшего 7-летнего мальчика
«Выложила фото обнаженной знакомой в интернет». В Перми осудят несовершеннолетнюю девушку
«Дома была только 8-летняя девочка». Сотрудники Росгвардии задержали в Перми грабителя, который вынес из квартиры телевизор и телефон
В Прикамье третий день ищут отца двоих детей
«УРАЛХИМ» запустил проекты цифровизации производства
Вековой юбилей в этом году отметили 85 пермяков
«Ей помогала Жанна Фриске». Девочка из Перми, которой диагностировали рак мозга, хочет в последний раз увидеть море
В Прикамье пенсионер облил своего знакомого серной кислотой
Торговый центр выплатит 100 тысяч жительнице Прикамья за перелом ноги
В Прикамье за 800 миллионов выкупили имущество «РЖД», чтобы строить новую дорогу
В Перми женщина на иномарке выезжала со двора и врезалась в автобус
«Уснул за рулем». В Прикамье ночью погиб водитель грузовика
В Прикамье арестован 20-летний парень, который затащил 35-летнюю односельчанку в баню и изнасиловал
В Перми суд дисквалифицировал директора управляющей компании «ЖилДом» на один год
«Не узколобая деревенщина, а соленые уши». Сергей Доренко ответил пермяку, попросившему проверить слова ведущего на экстремизм
В начале декабря в Пермь придут морозы