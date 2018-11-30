28-летнего жителя Пермского края осудили за секс с подростком

СЕГОДНЯ 15:16 2018-11-30T15:16:48+03:00

Он знал, что девушке еще нет 16 лет

Изменить размер текста: A A

В Пермском крае осудили 28-летнего мужчину, который занимался сексом с несовершеннолетней девочкой.

- С июня 2017 года по февраль 2018 года, мужчина, зная о том, что его знакомая, которая приезжала к нему в гости из соседнего района, не достигла шестнадцатилетнего возраста, по обоюдному согласию совершал с ней половые сношения, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

В отношении горе-Ромео возбудили уголовное дело по статье «половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста». Приговором суда виновному назначено наказание в виде 400 часов обязательных работ.

Ранее мы рассказывали о том, что краевой суд Пермского края оставил без изменения приговор Чайковского городского суда в отношении членов банды, которая поставляла в Арабские Эмираты секс-рабынь из Прикамья и соседних регионов.