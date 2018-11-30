«Выложила фото обнаженной знакомой в интернет». В Перми осудят несовершеннолетнюю девушку

СЕГОДНЯ 14:54 2018-11-30T14:54:05+03:00

Так она решила отомстить знакомой, с которой поссорилась

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В Перми осудят несовершеннолетнюю девушку, которая выложила в социальную сеть фотографию своей знакомой. На снимке та позирует обнаженной. В итоге многие пользователи сети увидели эту фотографию.

- Все это произошло из-за конфликта между пермячками, - уточнили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье «изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних с использованием информационно- телекоммуникационных сетей». Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

Ранее мы писали о том, что фото несовершеннолетних обнаженных школьниц выложил в соцсетях один из Соликамских пабликов. Администраторы группы призывают подписчиков анонимно публиковать откровенные, глупые и шокирующие фото, которые попали им в руки,и указывать страничку пользователя, который изображен на этих снимках.