«Дома была только 8-летняя девочка». Сотрудники Росгвардии задержали в Перми грабителя, который вынес из квартиры телевизор и телефон
Сотрудники Росгвардии задержали грабителя по горячим следам. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в дежурную часть Росгвардии сообщили об ограблении, которое произошло в многоквартирном доме по улице Авиационная.
- Сотрудников Росгвардии встретила женщина, которая пояснила, что ее 8-летняя дочь находилась одна дома, - сообщили в пресс-службе. - В дверь постучали, и когда девочка открыла, в квартиру ворвался незнакомец. Воспользовавшись беспомощностью ребенка, злоумышленник забрал из квартиры мобильный телефон и плазменный телевизор, а затем скрылся. Девочка описала росгвардейцам внешность мужчины.
Преступника быстро задержали. Им оказался судимый 34-летний житель города Перми.
- В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенный с незаконным проникновением в жилище», - добавили в пресс-службе.