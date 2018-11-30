«Дома была только 8-летняя девочка». Сотрудники Росгвардии задержали в Перми грабителя, который вынес из квартиры телевизор и телефон

СЕГОДНЯ 14:20 2018-11-30T14:20:13+03:00

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Сотрудники Росгвардии задержали грабителя по горячим следам. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в дежурную часть Росгвардии сообщили об ограблении, которое произошло в многоквартирном доме по улице Авиационная.

- Сотрудников Росгвардии встретила женщина, которая пояснила, что ее 8-летняя дочь находилась одна дома, - сообщили в пресс-службе. - В дверь постучали, и когда девочка открыла, в квартиру ворвался незнакомец. Воспользовавшись беспомощностью ребенка, злоумышленник забрал из квартиры мобильный телефон и плазменный телевизор, а затем скрылся. Девочка описала росгвардейцам внешность мужчины.

Преступника быстро задержали. Им оказался судимый 34-летний житель города Перми.

- В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенный с незаконным проникновением в жилище», - добавили в пресс-службе.