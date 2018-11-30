«УРАЛХИМ» запустил проекты цифровизации производства

СЕГОДНЯ 12:30 2018-11-30T12:30:45+03:00

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АО «ОХК «УРАЛХИМ» планирует digital-трансформацию производственного блока компании. Первые проекты запущены на филиалах «ПМУ» и «КЧХК» в рамках новой стратегии по цифровизации.

Одним из инструментов повышения операционной эффективности текущего производства являются решения класса «онлайн-советчик», работающие на принципах машинного обучения и искусственного интеллекта. В рамках такого подхода анализируются исторические данные автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУТП), а также данные лабораторного контроля и разрабатывается специальная модель. Программный комплекс позволяет оператору вести производственный процесс в оптимальном технологическом режиме.

В середине 2018 года сотрудники Департамента цифровизации и технологического развития ОХК совместно со службами главного инженера «ПМУ» исследовали возможность внедрения онлайн-советчиков на производстве аммиака на филиале «ПМУ». В результате был определен подрядчик, с которым заключили договор, после чего стартовала реализация пилотного проекта.

Параллельно на филиале «КЧХК» началась разработка онлайн-советчика на барабан гранулятор-сушилку. Выбран партнер по созданию пилотной модели. В дальнейшем планируется масштабирование на остальные агрегаты по производству сложных минеральных удобрений.

Внедрение этих проектов в рамках направления «Искусственный интеллект и машинное обучение» повысит операционную эффективность текущего производства, а также станет базой для реализации стратегии цифровизации на всех мощностях компании.