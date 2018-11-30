2018-11-30T12:20:44+03:00
Общество

«Ей помогала Жанна Фриске». Девочка из Перми, которой диагностировали рак мозга, хочет в последний раз увидеть море

14-летняя Наташа Долматова пережила уже десятки операция
Елена КОНОВА
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Так Наташа выглядела до болезни. Фото из семейного архиваТак Наташа выглядела до болезни. Фото из семейного архива
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Четыре года назад благотворительный фонд «Дедморозим» организовал сбор средств на лечение 14-летней Наташе Долматовой из Перми, у которой диагностировали рак мозга. На операции требовалось 250 тысяч евро, но нужную сумму не удавалось собрать.

- Тогда родителям Наташи перечислила деньги певица Жанна Фриске, - сообщает портал «ВКурсе.ру». - Шесть миллионов рублей артистка перечислила из средств, собранных на свое лечение. Сама певица скончалась в 2015 году от тяжелой болезни. Кроме того, три миллиона рублей для девочки собрали пермяки, столько же - жители других регионов и звезды российского шоу-бизнеса.

Пережив многочисленные операции, Наташа вернулась домой. Но болезнь не отступает. В этом году девочка снова попросила у Дедушки Мороза сделать так, чтобы она выздоровела. А еще Наташа хочет в путешествие.

- К сожалению, нынче не осуществилась моя мечта - съездить с родителями на море, очень хочу на море, - цитирует письмо Наташи портал. - Дед Мороз, мне нужны новые очки, в старых я плохо вижу.

Инструкция о том, как стать волшебником для Наташи или любого другого ребенка, есть на сайте благотворительного фонда.

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