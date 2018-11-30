Вековой юбилей в этом году отметили 85 пермяков

СЕГОДНЯ 11:59 2018-11-30T12:09:17+03:00

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В Пермском крае сейчас живет 85 долгожителей. В 2018 году все они отмечают свой вековой юбилей, из них мужчин только 12.

- На днях 100-летний юбилей отметила жительница Мотовилихинского района Екатерина Васильевна Сенина, - говорит Станислав Аврончук, управляющий отделением ПФР по Пермскому краю. - В Березниках в ноябре перешагнули столетний возрастной рубеж Зинаида Степановна Яговкина, в Кунгуре - Евгения Иосифовна Язова и жительница Чусового Зоя Александровна Порозкова.

Кстати, в Пермском крае сегодня проживает свыше 60 человек, кому в этом году уже исполнилось более ста лет. Среди них - 55 женщин. Двое наших старейших земляков живут в Нытве и Дзержинском районе Перми, им исполнилось по 107 лет.

Отметим, что еще два года назад долгожителей в нашем крае было больше - 140 человек.