2018-11-30T10:04:52+03:00
Общество

Торговый центр выплатит 100 тысяч жительнице Прикамья за перелом ноги

Она поскользнулась, наступив на упавший забор
Андрей МАТЛИН
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Решение районного суда оставили без изменений.Решение районного суда оставили без изменений.
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Без малого год длилась судебная тяжба жительницы Нытвы с арендаторами местного торгового центра «Семейный».

2 марта в прошлом году она шла мимо этого торгового заведения. Оно было обнесено ограждением из профнастила, но часть листов забора упала, и их припорошило снегом. Женщина не заметила железяки и поскользнулась на них. Во время падения она сломала стопу, две недели пролежала в больнице, а потом еще долго ходила в гипсе.

- Наступив на припорошенный снегом лист профнастила, поскользнулась, она подвернув ногу, упала., - сообщили в краевом суде. – Муж отвез ее в больницу, где ей сделали операцию. В результате падения женщина получила двухлодыжечный перелом стопы с подвывихом. На стационарном лечении она находилась 11 дней.

Нытвенский районный суд Пермского края постановил взыскать с ООО «СТРАЖ» в пользу жительницы Нытвы компенсацию морального вреда, расходы на лечение и понесенные убытки на общую сумму 102 тысячи 584 рубля. Именно это общество арендовало земельный участок, который был обнесен столь ненадежным забором.

Истцы пытались обжаловать это судебное решение в краевой инстанции, но им это не удалось.

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