В Перми женщина на иномарке выезжала со двора и врезалась в автобус

СЕГОДНЯ 07:41 2018-11-30T07:41:45+03:00

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29 ноября 47-летняя женщина на «Мицубиси Лансер» устроила ДТП в Дзержинском районе Перми. Около 16.15 в районе дома по ул. Углеуральской, 12 автолюбительница выезжала с второстепенной дороги и не пропустила автобус «Нефаз». Произошло столкновение, виновницу ДТП увезли в больницу на «скорой помощи» с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства, сообщили в краевой полиции.

Ранее мы писали, что ночью 29 ноября в Осинском районе разбился 54-летний водитель грузовика «Ивеко». Около полуночи он ехал по трассе Кукуштан - Чайковский по направлению в Кукуштан. По предварительной информации, водитель уснул за рулем. Грузовик вылетел с дороги и врезался в дерево. В результате ДТП водитель погиб. В Госавтоинспекции напоминают, что водителю запрещается управлять транспортным средством в утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения.