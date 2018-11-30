В Прикамье арестован 20-летний парень, который затащил 35-летнюю односельчанку в баню и изнасиловал
В ночь на 24 ноября 20-летний житель Карагайского района напал на 35-летнюю односельчанку. Пьяный парень затащил женщину в баню, избил, изнасиловал и совершил иные действия сексуального характера в отношении потерпевшей.
Насильник задержан. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в изнасиловании и иных действиях сексуального характера. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе краевого следственного комитета.
Тем временем, 21-летняя девушка зверски убила собственного мужа. Трагедия случилась в начале осени этого года в селе Ананьино (это Чернушинский район Пермского края). Молодая супруга вместе с мужем, который старше ее на десять лет, вместе распивали спиртные напитки. Как позже скажут эксперты, оба находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Девушке грозит до 15 лет лишения свободы.