В Перми суд дисквалифицировал директора управляющей компании «ЖилДом» на один год

СЕГОДНЯ 06:15 2018-11-30T06:15:36+03:00

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Мировой судья судебного участка № 3 Свердловского судебного района дисквалифицировал директора УК «ЖилДом» Константина Давлятшина на один год за управление многоквартирным домом с нарушением лицензионных требований.

В ходе рассмотрения дела были выявлены многочисленные нарушения. Так, в доме по Серебрянскому проезду, 14 разрушается фасад с торца здания. Отслаивается плитка и штукатурка, в стенах трещины, отмостки прорастают мхом. В межквартирных коридорах отваливается штукатурка со стен и потолка, не лампочек, валяется мусор и т.д.

- Управляющей организацией до проведения проверки не принимались конкретные действия по надлежащему техническому обслуживанию домов, - сообщили в Инспекции Госжилнадзора.

Также суд принял во внимание, что директор управляющей компании уже привлекался к ответственности за ненадлежащее оказание услуг по договору управления многоквартирным домом.