2018-11-30T07:49:05+03:00
Общество

«Не узколобая деревенщина, а соленые уши». Сергей Доренко ответил пермяку, попросившему проверить слова ведущего на экстремизм

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» заявил, что готов извиниться за свои слова перед лингвистической полицией
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН
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Сергей Доренко ответил пермяку Михаилу Нецветаеву, который обратился в полицию и краевое управление следственного комитета с просьбой провести проверку на экстремизм высказывания главного редактора радиостанции «Говорит Москва». Члена общественного совета при ГУ МВД России по Пермскому краю возмутили слова об «узколобой пермской деревенщине», сказанные после отмены концерта IC3PEAK в Перми.

- На самом деле, когда отзываешься о пермяках – и тут, конечно, мой большой прокол и моя ошибка – надо говорить «соленые уши», а не «узколобая деревенщина», - говорится в обращении на сайте радиостанции. - Я здесь совершил ошибку лингвистическую и каюсь, безусловно. На самом деле, в Перми стоит даже памятник соленым ушам, потому что «пермяк - солёные уши» – правильная идиома. Поэтому «пермяк - узколобая деревенщина» – неправильная идиома. И если, наконец, полиция меня вызовет, какая-то лингвистическая полиция, я с удовольствием извинюсь и скажу, что именно пермяки - солёные уши прекрасным образом заставили меня познакомиться с творчеством группы IC3PEAK».

Напомним, что ранее в эфире радиостанции Сергей Доренко отреагировал на отмену концерта группы в Перми достаточно жестко.

- Я бы не узнал о них, - сказал радиоведущий. - Слава богу, узколобая пермская деревенщина запретила им выступление. Это восхитительно. Спасибо, узколобая пермская деревенщина, вы позволили мне узнать о творчестве этих замечательных, выдающихся людей. Это действительно высокая музыка, это хороший вокал, это абсолютно серьезная обработка.

Отметим, что группа IC3PEAK пожаловалась на срывы концертов в Перми, Казани и Нижнем Новгороде из-за противодействия силовиков и местных властей.

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