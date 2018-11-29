Эстакаду на улице Героев Хасана в Перми оформили архитектурной подсветкой

СЕГОДНЯ 19:06 2018-11-29T19:06:37+03:00

Чтобы водители могли лучше ориентироваться на дороге ночью

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Реконструкция улицы Героев Хасана в Свердловском районе Перми продолжается уже два года. За это время дорога была расширена до шести полос для движения - по три в каждую сторону с разделительной полосой между ними.

Как рассказали в администрации Перми, здесь также построили путепровод с последующим переключением поездов - это решение позволит не прекращать движение транспорта и поездов. Старый путепровод демонтировали.

- Кроме того, в рамках реконструкции улицы Героев Хасана на участке от км 8+930 (автодороги Пермь-Екатеринбург) до улицы Василия Васильева были выполнены работы по переустройству инженерных коммуникаций (водоснабжения, канализации, сетей связи), построена дождевая канализация, установлена система наружного освещения и светофоры, - сообщили в администрации.

А заключительным этапом реконструкции стала установка архитектурной подсветки, которая оформляет балки, свод и опоры. В первую очередь, это сделано для безопасности водителей - чтобы удобнее было ориентироваться в условиях ночного вождения.

- Она не только повышает безопасность дорожного движения, но и добавляет пространства месту, - отметили в администрации.