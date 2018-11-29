В Прикамье 21-летняя девушка зверски убила собственного мужа

СЕГОДНЯ 18:52 2018-11-29T18:52:41+03:00

Ей грозит до 15 лет лишения свободы

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Трагедия случилась в начале осени этого года в селе Ананьино (это Чернушинский район Пермского края). Молодая супруга вместе с мужем, который старше ее на десять лет, вместе распивали спиртные напитки. Как позже скажут эксперты, оба находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

На фоне алкоголя между семейной парой завязался конфликт, 21-летняя девушка схватила нож и нанесла своему мужу множественные удары. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Пермскому краю, в отношении девушки было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Следователи из Чернушинского межрайонного следственного отдела уже завершили расследование и передали материалы уголовного дела в суд.

За убийство мужа обвиняемой грозит до пятнадцати лет лишения свободы.