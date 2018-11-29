2018-11-29T15:52:32+03:00
Происшествия

В Перми очевидцы сняли на видео пожар около судозавода

Возгорание тушат несколько пожарных машин
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Перми очевидцы сняли пожар на улице Буксирная в Кировском районе Перми. Горит здание возле судозавода. Там находится пункт приема металлолома и автомойка.

К месту пожара приехали несколько машин. В ГУ МЧС России по Пермскому краю сообщили, что горел гаражный кооператив.

- Сгорели три гаража, - рассказали в ГУ МЧС России по Пермскому краю. - Была угроза распространения огня на другие гаражи и рядом стоящие здания. Пострадавших нет. Площадь возгорания устанавливается.

Накануне мы писали, что в Перми у торгового центра «Столица» произошел пожар.В Перми очевидцы обратили внимание на черные клубы дыма над торговым центром «Столица» и спешащие на вызов пожарные машины. Как сообщили в краевом МЧС, на самом деле пожар произошел в частном секторе за торговым центром.- Сгорела баня, - сообщила нам в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. - Пострадавших нет, причины возгорания и ущерб устанавливаются.

В Перми пожар около судозавода.

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