2018-11-29T15:59:07+03:00
Общество

В гимназии Прикамья дети обедали в столовой с плесенью на стенах

Ученики сделали фото и пожаловались родителям
Анна Маркова
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- Мам, смотри, в какой столовой мы обедаем, - делятся с родителями ученики гимназии в Чусовом.

На фото видно, что стены от потолка до пола по углам почернели. Выглядит, мягко говоря, неприятно, но, как известно, дело не только во внешнем виде. Сырость и плесень может спровоцировать болезни дыхательных путей, аллергию и в целом негативно влияет на здоровье.

- Мы переживаем, - говорят родители учеников. - Понятно, что плесень не вчера образовалась, а процесс этот длится не один день. Интересно, почему руководство гимназии до сих пор не предприняло меры, дети уже сами на это внимание обратили и нам фото показывают. Не хотелось бы, чтобы сейчас это все закрыли шторами и забыли.

С этими вопросами мы обратились к директору.

- Не думайте, что эта проблема не решается, мы принимаем меры, - говорит Людмила Муравская. – Несколько лет назад у нас был ремонт кровли, с ней есть некоторые проблемы, которые нам должен устранить подрядчик, но это уже будет только летом. Все необходимые письма направили, а своими силами сняли уже эту черноту, и будем обрабатывать специальным раствором.

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