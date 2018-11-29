«Пропусти! Иначе зарежу». В Пермском крае нетрезвая женщина пыталась вынести бутылку водки из магазина

СЕГОДНЯ 13:28 2018-11-29T13:28:08+03:00

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В Краснокамске в середине октября в продуктовый магазин «Магнит» на ул. Коммунистической зашла сильно пьяная женщина.

- Что будет, если я сворую водку из магазина? – спросила она у директора.

Заведующий магазином промолчал, но стал наблюдать за покупательницей. Изучая камеры видеонаблюдения, он увидел, что женщина спрятала пол-литровую бутылку «Глазовской» в рукав и пошла на выход.

Директор преградил ей путь, но женщина достала нож и потребовала: «Пропусти! Иначе зарежу!». В это время женщину окликнул кассир, она обернулась и потеряла бдительность. Директору с другим продавцом удалось скрутить грабительницу.

В ходе расследования полицейские выяснили, что женщина два судима за причинение тяжких телесных повреждений. Освободившись условно-досрочно, женщина выводов не сделала.

За совершение разбойного нападения суд приговорил ее к лишению свободы сроком на три года. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима, сообщили в краснокамском суде.