2018-11-29T14:18:09+03:00
Происшествия

Две женщины погибли при столкновении УАЗа и грузовика

Авария произошла на трассе Полазна-Чусовой
Константин КЯКИНЕН
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фото: "АВАРИЙНЫЙ КОМИССАР ПЕРМЬ"фото: "АВАРИЙНЫЙ КОМИССАР ПЕРМЬ"
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ДТП произошла днем 27 ноября. Автомобиль УАЗ двигался по трассе Полазна-Чусовой. На 8 километре трассы 70-летний водитель отечественного автомобиля не выбрал безопасную скорость и выехал на полосу встречного движения. Там он допустил столкновение с грузовиком Hyundai.

- В результате ДТП погибли две женщины-пассажирки УАЗика - 56 и 69 лет, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - 70-летний водитель УАЗика и 39-летний водитель иномарки госпитализированы с травмами разлчной тяжести. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее мы писали, что в Березниках УАЗик насмерть сбил 60-летнего мужчину. Авария случилась в 7.30 возле дома по Советскому проспекту, 40 водитель, управляя автомобилем УАЗ, по предварительной информации, не предоставил преимущество пешеходу и допустил наезд на него, - сообщили в краевом ГИБДД, - 60-летний мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево. В результате ДТП пенсионер погиб.

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