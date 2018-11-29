2018-11-29T14:18:01+03:00
Общество

Пермячку, задолжавшую детям более миллиона рублей, нашли в секте

Судебный пристав внедрился в религиозную организацию
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Пермячка не платила алименты своим детям. Она задолжала более миллиона рублей. Судебные приставы никак не могли встретиться с должницей. На прием женщина не приходила, по постоянному месту жительства не проживала.

Судебный пристав, просматривая социальные сети, нашел аккаунт должницы. Изучив страничку, он узнал, что женщина является адептом религиозной секты. Тогда инспектор стал собирать сведения об этой религиозной организации и решил посетить собрание секты.

- Не желая привлекать к себе лишнее внимание, исполнитель стал дожидаться окончания собрания возле входа в здание, - сообщили в службе судебных приставов. - Ожидая должницу, он был вынужден выслушать 9 проповедей, которые доносили из окна и порядком его утомили. Терпение судебного пристава было вознаграждено, по окончании песнопений сектантка на улицу и оказалась лицом к лицу с сотрудником службы.

Исполнитель выяснил настоящее место жительства должницы и предупредил ее об уголовной ответственности за неуплату алиментов.

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