Пьяная жительница Прикамья обворовала неподвижного инвалида

СЕГОДНЯ 10:35 2018-11-29T10:35:51+03:00

Пока пенсионер был без сознания, она обчистила его карманы

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В Карагайском районе 47-летняя женщина зашла в гости к 63-летнему инвалиду. Пенсионер лежал без сознания. Нечистая на руку женщина воспользовалась моментом и обыскала его карманы. Найдя две тысячи рублей, она забрала их и ушла. Деньги она потратила на свои нужды.

- В момент совершения преступления женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, - рассказали в краевой полиции. - Суд назначил виновной наказание в виде 200 часов обязательных работ.

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