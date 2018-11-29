Глава СК поручил провести проверку следователей Ленинского района Перми

СЕГОДНЯ 09:27 2018-11-29T10:15:42+03:00

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Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин провел личный прием граждан в Москве. На него приехал житель Перми. Он выразил несогласие с решением о прекращении уголовного дела в Главном следственном управлении. Дело было заведено по факту злоупотребления полномочиями сотрудника управления Росреестра по Пермскому краю. Она без согласия администрации города Перми провела регистрацию двух земельных участков, образованных в результате межевания участка, где велось строительство жилых домов и административных зданий. Житель Перми сообщил, что следственные органы специально не принимали никакого решения.

Александр Бастрыкин принял решение о дальнейшем расследовании в дела по факту злоупотребления сотрудником Росреестра полномочиями в центральном аппарате. А в отношении следователя и руководителя следственного отдела по Ленинскому району города Перми будет проведена служебная проверка, сообщили в пресс-службе следственного комитета РФ.