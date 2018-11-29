2018-11-29T09:05:44+03:00
Происшествия

В Березниках УАЗик насмерть сбил 60-летнего мужчину

Авария случилась утром на Советском проспекте
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Утром в Березниках насмерть сбили 60-летнего мужчину. По словам очевидцев, пжилой мужчина с тросточкой медленно переходил дорогу. Водитель «УАЗа» не заметил пешехода и сбил его.

В краевой Госавтоинспекции нам подтвердили факт аварии.

29 ноября в Березниках в 7.30 возле дома по Советскому проспекту, 40 водитель, управляя автомобилем УАЗ, по предварительной информации, не предоставил преимущество пешеходу и допустил наезд на него, - сообщили в краевом ГИБДД, - 60-летний мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево. В результате ДТП пенсионер погиб. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее мы писали, что 28 ноября утром в Березниках на улице Ломоносова прохожие обнаружили возле общежития лежащего на земле мужчину. Он не подавал признаков жизни. На место происшествия были вызвана «скорая помощь». Врачи констатировали смерть мужчины.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24