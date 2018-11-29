В Березниках УАЗик насмерть сбил 60-летнего мужчину

СЕГОДНЯ 09:05 2018-11-29T09:05:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Утром в Березниках насмерть сбили 60-летнего мужчину. По словам очевидцев, пжилой мужчина с тросточкой медленно переходил дорогу. Водитель «УАЗа» не заметил пешехода и сбил его.

В краевой Госавтоинспекции нам подтвердили факт аварии.

29 ноября в Березниках в 7.30 возле дома по Советскому проспекту, 40 водитель, управляя автомобилем УАЗ, по предварительной информации, не предоставил преимущество пешеходу и допустил наезд на него, - сообщили в краевом ГИБДД, - 60-летний мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево. В результате ДТП пенсионер погиб. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее мы писали, что 28 ноября утром в Березниках на улице Ломоносова прохожие обнаружили возле общежития лежащего на земле мужчину. Он не подавал признаков жизни. На место происшествия были вызвана «скорая помощь». Врачи констатировали смерть мужчины.