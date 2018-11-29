В Прикамье полицейские по горячим следам задержали угонщицу

СЕГОДНЯ 07:40 2018-11-29T07:40:31+03:00

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В Куеде 39-летняя женщина угнала автомобиль ВАЗ-111730.Машина была припаркована у дома по ул. Комсомольской. 63-летний хозяин автомобиля заметил пропажу и сразу заявил в полицию. Это и помогло в кратчайшие сроки найти транспортное средство и вернуть владельцу.

- По подозрению в совершении преступления задержана 39-летняя неработающая женщина, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. По факту угона возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Ранее мы писали, что два пермяка - 28 и 29 лет - осуждены за сбыт и хранение контрафактных алкоголя и сигарет, а также незаконном использовании чужого товарного знака. Во время обыска в автомобиле, торговой точке и в гараже полицейские обнаружили и изъяли порядка 17 тысяч пачек сигарет и 10 тысяч бутылок водки, коньяка, вина, портвейна, текилы. Одному мужчине из них назначено наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы и штрафа, второму – одного года и трех месяцев и штрафа. Отбывать наказание им предстоит в колонии общего режима.