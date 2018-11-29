В Березниках прохожие обнаружили на улице мертвого мужчину

СЕГОДНЯ 07:17 2018-11-29T07:17:28+03:00

Изменить размер текста: A A

28 ноября утром в Березниках на улице Ломоносова прохожие обнаружили возле общежития лежащего на земле мужчину. Он не подавал признаков жизни. На место происшествия были вызвана «скорая помощь». Врачи констатировали смерть мужчины.

- У мужчины не было видимых следов насильственной смерти, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - Личность погибшего установлена, проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Тем временем, в Кудымкаре медики, виновные в смерти годовалого малыша, предстанут перед судом. По данным следствия, 31 декабря 2017 года мама годовалого ребенка вызвала «скорую помощь». У малыша была повышенная температура и его увезли в стационар № 3 села Ошиб Кудымкарской районной больницы. Там ему стало хуже, и его перевезли в больницу Коми-Пермяцкого округа», где он скончался в новогоднюю ночь в реанимационном отделении. Следствием собрана достаточная доказательственная база, медицинские работники предстанут перед судом.