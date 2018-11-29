В Прикамье сироте урезали пособие по безработице
В Губахе сирота обратилась в прокуратуру на городской Центр занятости. Он назначил девушке минимальный размер пособия по безработице вместо размера уровня средней заработной платы, сложившейся в крае, сообщили в краевой прокуратуре.
В ходе проверки специалисты Центра занятости обосновали свое решение тем, что студентка в летние каникулы подрабатывала. Однако такие доводы не устроили надзорные органы. Прокуратура отправила исковое заявление в суд с требованием установить пособие по безработице в размере уровня средней заработной платы, сложившейся в крае. Суд согласился с требованием прокуратуры.
Сейчас все нарушения устранены, размер пособия увеличен и произведен перерасчет.
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