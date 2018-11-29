170 инициатив жителей Прикамья реализуют в 2019 году

СЕГОДНЯ 06:22 2018-11-29T06:22:15+03:00

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Прикамские власти подвели результаты конкурсов проектов инициативного бюджетирования и ТОС на 2019 год. В министерство территориального развития Пермского края поступило 446 проектов, победителями признаны 170. Из них - 118 инициативного бюджетирования и 52 ТОС.

Министр территориального развития Роман Кокшаров отметил, что большинство инициатив граждан направлено на ремонт водопроводов, что является второй год приоритетным направлением по проектам инициативного бюджетирования. Проектом бюджета Пермского края на 2019 год предусмотрено 128 млн рублей на реализацию проектов. К 2021 году планируется увеличить объем поддержки до 139 млн рублей.

Отметим, что в этом году при активном участии жителей удалось реализовать также 170 проектов (68 ТОСов и 102 – инициативного бюджета).

Тем временем, в Перми продадут аварийный дом, а деньги разделят между 43 жильцами. Собственники жилья не смогли обжаловать решение суда.