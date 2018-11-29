В Перми из-за жалоб жильцов дома оштрафовали кальян-бар

СЕГОДНЯ 06:01 2018-11-29T06:01:41+03:00

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В Перми был оштрафован владелец лаунж-бара «BreakingSmoke», расположенного в жилом доме на ул. Крисанова, 16.

Жильцы дома обратились в управление Роспотребнадзора по Пермскому краю с жалобой на ухудшение условий проживаний. Они сообщили, что в баре, работающем до утра, курят кальян. Дым и табачный запах проникают в вышележащие жилые квартиры по всем этажам по одному стояку.

Специалисты Роспотребнадзора совместно с прокурорскими работниками организовали проверку, в ходе которой факты, указанные в обращении граждан подтвердились. Были выявлены нарушения требований к системе вентиляции. Кроме того, установлено, что в нарушение закона курение табачных смесей происходило в помещениях бара. А само заведение, размещенное в цокольном этаже жилого дома, работало после 23 часов.

Часть нарушений была устранена в ходе проверки. Проблемы с вентиляцией владельцам бара нужно устранить в установленные сроки. По выявленным нарушениям на владельца кальянной наложены два административных штрафа на общую сумму 31 тысяча рублей, сообщили в управлении Роспотребнадзора.