В Прикамье родителям ребенка, сломавшего зуб в садике, получат компенсацию
В Красновишерске воспитанник детского сада №15 «Сказка» пострадал во время вечерней прогулки. Воспитатель дошкольного учреждения не уследила за ребенком. Он споткнулся и упал на железную конструкцию, сломал зуб и получил ушиб челюсти.
Родители несовершеннолетнего обратились в прокуратуру района. Была проведена проверка, в ходе которой было доказано, что воспитатель ненадлежащим образом отнесся к выполнению своих должностных обязанностей.
- По результатам проверки в суд направлено исковое заявление о компенсации морального вреда в размере 80 тысяч рублей, - сообщили в краевой прокуратуре. - Деньги были взысканы с детского сада «Сказка».
Тем временем, в Прикамье медики, виновные в смерти годовалого малыша, предстанут перед судом. Ребенка привели в больницу 31 декабря прошлого года. 52-летняя и 58-летняя женщины обвиняются в причинении смерти ребенку по неосторожности.