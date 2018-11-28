В Прикамье родителям ребенка, сломавшего зуб в садике, получат компенсацию

СЕГОДНЯ 15:18 2018-11-28T15:18:37+03:00

Воспитанник детского сада во время дневной прогулки упал на железную конструкцию

Изменить размер текста: A A

В Красновишерске воспитанник детского сада №15 «Сказка» пострадал во время вечерней прогулки. Воспитатель дошкольного учреждения не уследила за ребенком. Он споткнулся и упал на железную конструкцию, сломал зуб и получил ушиб челюсти.

Родители несовершеннолетнего обратились в прокуратуру района. Была проведена проверка, в ходе которой было доказано, что воспитатель ненадлежащим образом отнесся к выполнению своих должностных обязанностей.

- По результатам проверки в суд направлено исковое заявление о компенсации морального вреда в размере 80 тысяч рублей, - сообщили в краевой прокуратуре. - Деньги были взысканы с детского сада «Сказка».

Тем временем, в Прикамье медики, виновные в смерти годовалого малыша, предстанут перед судом. Ребенка привели в больницу 31 декабря прошлого года. 52-летняя и 58-летняя женщины обвиняются в причинении смерти ребенку по неосторожности.