Два пермяка отправились в колонию за сбыт контрафактного алкоголя и табака
Два пермяка - 28 и 29 лет - осуждены за сбыт и хранение контрафактных алкоголя и сигарет, а также незаконном использовании чужого товарного знака.
В конце января этого года сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции пермской полиции задержали мужчину с поличным. Он сбывал нелегальную алкогольную продукцию в магазин, расположенный в Пермском районе. Во время обыска в автомобиле, торговой точке и в гараже полицейские обнаружили и изъяли порядка 17 тысяч пачек сигарет и 10 тысяч бутылок водки, коньяка, вина, портвейна, текилы.
- Установлено, один из участников группы отвечал за приобретение спиртных напитков кустарного происхождения, поиск и подбор покупателей, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - Второй обеспечивал доставку ассортимента клиентам, и разгрузку контрафактного товара.
Одному мужчине из них назначено наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы и штрафа, второму – одного года и трех месяцев и штрафа. Отбывать наказание им предстоит в колонии общего режима.
В Перми полицейские изъяли 10 тысяч бутылок поддельного алкоголя и 17 тысяч пачек сигарет.