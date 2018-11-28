Два пермяка отправились в колонию за сбыт контрафактного алкоголя и табака

СЕГОДНЯ 15:05 2018-11-28T15:05:31+03:00

У них изъяли 10 тысяч бутылок поддельного спиртного и 17 тысяч пачек сигарет

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Два пермяка - 28 и 29 лет - осуждены за сбыт и хранение контрафактных алкоголя и сигарет, а также незаконном использовании чужого товарного знака.

В конце января этого года сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции пермской полиции задержали мужчину с поличным. Он сбывал нелегальную алкогольную продукцию в магазин, расположенный в Пермском районе. Во время обыска в автомобиле, торговой точке и в гараже полицейские обнаружили и изъяли порядка 17 тысяч пачек сигарет и 10 тысяч бутылок водки, коньяка, вина, портвейна, текилы.

- Установлено, один из участников группы отвечал за приобретение спиртных напитков кустарного происхождения, поиск и подбор покупателей, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - Второй обеспечивал доставку ассортимента клиентам, и разгрузку контрафактного товара.

Одному мужчине из них назначено наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы и штрафа, второму – одного года и трех месяцев и штрафа. Отбывать наказание им предстоит в колонии общего режима.