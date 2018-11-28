«Не доехал до дома». В Пермском крае ищут пропавшего послушника монастыря

СЕГОДНЯ 14:41 2018-11-28T14:43:17+03:00

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В Пермском крае разыскивают пропавшего 57-летнего послушника Коневского Рождество-Богородичного мужского монастыря Анатолия Конева.

В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю нам рассказали, что 18 ноября родственники Анатолия Сергеевича написали заявление 18 ноября. Они сообщили, что мужчина не выходит на связь с 20 октября. Сам Анатолий Конев из Перми, он ехал домой, повидаться с родными.

Тем временем, поисками мужчины занимаются и в Санкт-Петербурге. В поисковом отряде «Лиза Алерт» сказали, что последний раз видели 6 ноября в районе Подворья Введенского мужского монастыря Оптина пустынь в Санкт-Петербурге. Однако, у них нет данных, что он выехал за пределы Питера. По крайней мере, билеты в Пермь он не приобретал.

Приметы пропавшего: рост 176 сантиметров, плотное телосложение, глаза карие, волосы длинные, седые.

Особые приметы: множественные следы шрамов в районе правого колена

В Пермском крае ищут пропавшего послушника Коневского Рождество-Богородичного мужского монастыря. 57-летний Анатолий Конев уехал из Санкт-Петербурга в Пермь, чтобы повидаться с родственниками, но так и не доехал до них.