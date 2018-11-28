2018-11-28T13:13:15+03:00
Происшествия

В Перми у торгового центра «Столица» произошел пожар

Сгорела баня в частном секторе
Поделиться:
фото: соцсетифото: соцсети
Изменить размер текста:

В Перми очевидцы обратили внимание на черные клубы дыма над торговым центром «Столица» и спешащие на вызов пожарные машины.

Как сообщили в краевом МЧС, на самом деле пожар произошел в частном секторе за торговым центром.

- Сгорела баня, - сообщила нам в пресс-службе ГУ МЧС Росии по Пермскому краю. - Пострадавших нет, причины возгорания и ущерб устанавливаются.

Тем временем, в Прикамье из-за коммунальной аварии на водоводе без воды остались три десятка домов. Прорыв произошел в Кизеле на улице Привокзальной. Без водоснабжения остались 32 жилых дома. Организован подвоз воды. В городской администрации сообщили, что сейчас в месте прорыва водовода ведутся аварийно-ремонтные работы. Адреса и график подвоза воды можно уточнить по телефону у диспетчера ЕДДС района: 4-19-66, 112.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Прикамье из-за коммунальной аварии на водоводе без воды остались три десятка домов
В конкурсе «КП»-Пермь» «Клиника года» проголосовали более 3400 человек
Инструктор по спорту пермского завода «УРАЛХИМа» награжден благодарностью Президента Российской Федерации
Прикамскому Отелло грозит до двух лет лишения свободы
Житель Прикамья, избивший битой мужчину, должен возместить убытки страховой компании
«Загорелся аккумулятор». В Пермском университете назвали причину эвакуации студентов
В Перми ночью водитель «Киа» на скорости врезался в металлические ворота
«Скончался в новогоднюю ночь». В Прикамье медики, виновные в смерти годовалого малыша, предстанут перед судом
Второй дом «Нового центра» введен в эксплуатацию
В Перми иномарка врезалась в забор, водитель попал в больницу
В аварии в Пермском крае пострадали четыре человека
В Перми в аптечной сети регулярно выдавали по подложным рецептам психотропные вещества
«Что происходит у школы №21?» - пермяки заволновались, увидев возле здания полицию и толпу народа
Под Астраханью погиб электромонтажник из Перми
В Перми осудили руководителей очередной пирамиды
В Прикамье 17-летний подросток пытался зарезать 19-летнего приятеля
Следователи выясняют, как пятиклассница получила травму в школе Краснокамска