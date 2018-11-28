В Перми у торгового центра «Столица» произошел пожар

СЕГОДНЯ 13:13 2018-11-28T13:13:15+03:00

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В Перми очевидцы обратили внимание на черные клубы дыма над торговым центром «Столица» и спешащие на вызов пожарные машины.

Как сообщили в краевом МЧС, на самом деле пожар произошел в частном секторе за торговым центром.

- Сгорела баня, - сообщила нам в пресс-службе ГУ МЧС Росии по Пермскому краю. - Пострадавших нет, причины возгорания и ущерб устанавливаются.

Тем временем, в Прикамье из-за коммунальной аварии на водоводе без воды остались три десятка домов. Прорыв произошел в Кизеле на улице Привокзальной. Без водоснабжения остались 32 жилых дома. Организован подвоз воды. В городской администрации сообщили, что сейчас в месте прорыва водовода ведутся аварийно-ремонтные работы. Адреса и график подвоза воды можно уточнить по телефону у диспетчера ЕДДС района: 4-19-66, 112.